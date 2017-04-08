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HÜRKUŞ ilk atış testini gerçekleştirdi

2018 yılında TSK envanterinde yer alması planlanan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ilk atış gösterimini gerçekleştirdi

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Konya-Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personelin katılımları ile gerçekleştirilen HÜRKUŞ Uçağı LUMTAS Füzesi Atış Gösterimi, davetliler tarafından uçuş kulesinden izlendi.
 
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi' kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan HÜRKUŞ silahlı versiyonu ile pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi
 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) inisiyatifiyle başlatılan 'Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi'ne yönelik olarak, ihtiyaç makamlarınca Proje Tanımlama Dokümanı çalışmaları devam ederken, SSM tarafından Teklife Çağrı Dokümanı yayımlanmıştır. Silahlı HÜRKUŞ uçağı ilk gösterim prototip üretimi ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiş olup fotoğrafları basın ile paylaşıldı.  
 
 
 
Zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan ve Roketsan tarafından üretilen, yerli güdümlü mühimmat LUMTAS/UMTAS/Cirit/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ Uçağı, 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.
 

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