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Hüsnü Mahalli tahliye edildi

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Hüsnü Mahalli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.

  • İHA
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“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 35 gündür tutuklu bulunan Hüsnü Mahalli’nin tahliyesine karar verildi. Şu anda Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi gördüğü öğrenilen Mahalli, 1 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.
 
Hüsnü Mahalli hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 6’ıncı Adliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
 
Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli için istenen ceza miktarını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe göstererek Mahalli’nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme Mahalli hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 1 Haziran tarihinde görülmesini kararlaştırdı.
 
Şu anda Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Mahalli’nin Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerinin ardından tahliye edileceği öğrenildi.
 
Hüsnü Mahalli, İstanbul Nöbetçi 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 15 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

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