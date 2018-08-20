Hüzünlü bayram
Türkiye, arife günü şehitliklere akın etti. Vatan uğruna Hakk’a yürüyen kahraman Mehmetçiklerimizin geride bıraktığı evlatları şehitliklerde hüzünlü anlar yaşattı.
Arife günü tüm Türkiye şehitlikler doldu taştı. Millet için canını veren kahramanlar unutulmadı. Bayram öncesi şehitliklerde hüzünlü anlar yaşandı. Şehitlikler yine gözü yaşlı anneleri babasız kalan evlatları ağırladı, gözyaşları sel oldu.
FOTOĞRAFINI SEVDİ
Babası şehit olduğunda 16 aylık olan ve onu hiç hatırlamayan Lara Demiryürek bugün 4 yaşında. Mardin Nusaybin’de 12 Nisan 2016’da PKK’lı teröristlerin bir eve tuzakladığı bombanın patlaması sonucu Uzman Çavuş Kadir Demiryürek şehit düştü. Geride 16 aylık kızı Lara ile eşi Gülcan Demiryürek kaldı. Kurban Bayramı öncesi şehitliğe giden Lara bebek, babasının fotoğrafını dakikalarca sevdi ve ardından mezarına bayram şekeri bıraktı. Şehit babasıyla bayramlaşan Lara Demiryürek’in o anları yürekleri dağladı.
32 YETİM AYNI ACI
Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında PKK’lı teröristler 12 Mayıs 2016’da 15 ton bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi. Hain olayda 16 kişi yaşamını yitirdi. Geride ise 36 yetim çocuk ve 8 dul kadın kaldı. Dürümlü’nün yetimleri Kurban Bayramın’ı buruk bir sevinçle bekliyor. Babasız kalan yetimler bu yıl daşehitlikte bayramlaştı.
BABASI ŞEHİT OLDUĞUNDA DOĞMAMIŞTI
Fırat Kalkanı Harekâtı’nda çıkan çatışmada Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit düştü. Ardında hiç görmediği 9 aylık kızı Zeynep Hüma ile eşini bıraktı. Zeynep bebek babası şehit olduğunda henüz dünyaya gelmemişti. Adana’daki Garnizon Şehitliği’ne gelen Zeynep bebek babası ile bayramlaştı. O sırada duygu dolu anlar yaşandı.
HALİSDEMİR UNUTULMADI
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri bayram arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.
BEDİRHAN BEBEĞE ZİYARETÇİ AKINI
Hakkari’de PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın mezarı arife günü dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelenlerin ziyaretçi akınına uğradı.
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