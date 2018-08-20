Hüzünlü bayram

Arife günü tüm Türkiye şehitlikler doldu taştı. Millet için canını veren kahramanlar unutulmadı. Bayram öncesi şehitliklerde hüzünlü anlar yaşandı. Şehitlikler yine gözü yaşlı anneleri babasız kalan evlatları ağırladı, gözyaşları sel oldu.

FOTOĞRAFINI SEVDİ

Babası şehit olduğunda 16 aylık olan ve onu hiç hatırlamayan Lara Demiryürek bugün 4 yaşında. Mardin Nusaybin’de 12 Nisan 2016’da PKK’lı teröristlerin bir eve tuzakladığı bombanın patlaması sonucu Uzman Çavuş Kadir Demiryürek şehit düştü. Geride 16 aylık kızı Lara ile eşi Gülcan Demiryürek kaldı. Kurban Bayramı öncesi şehitliğe giden Lara bebek, babasının fotoğrafını dakikalarca sevdi ve ardından mezarına bayram şekeri bıraktı. Şehit babasıyla bayramlaşan Lara Demiryürek’in o anları yürekleri dağladı.

32 YETİM AYNI ACI

Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında PKK’lı teröristler 12 Mayıs 2016’da 15 ton bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi. Hain olayda 16 kişi yaşamını yitirdi. Geride ise 36 yetim çocuk ve 8 dul kadın kaldı. Dürümlü’nün yetimleri Kurban Bayramın’ı buruk bir sevinçle bekliyor. Babasız kalan yetimler bu yıl daşehitlikte bayramlaştı.