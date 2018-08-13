İBB zabıta alımı başvuru süreci ne zaman sona eriyor 2018 yılı Zabıta memuru KPSS atama puan şartı nedir

İBB zabıta alımları ile ilgili son dakika haberleri gemlmeye devam ediyor. 500 zabıta alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 İBB Zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? Zabıta memuru KPSS atama puan şartı nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) 500 zabıta alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? sorularına yanıt aranıyor. Alınan son bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak için 500 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacağını belirtmişti. Ancak başvurularda son günlere gelindi. Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilanı yayımlanmış olan duyuruya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak için farklı bölümlerdne mezun olmuş 500 Zabıta Memuru alımı yapacağını belirtmişti. Ancak başvuruların Ağustos ayının başında başlaması ile artık başvurularda son günlere gelindi. Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Buna göre bu haberimizde henüz başvuru yapmamış olan adaylar için detayları tekrar paylaşıyor olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB, 500 zabıta memuru alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirtilen iş ilanında uzun kuyruklar oluştu. Zabıta memuru olmak isteyen adaylar İBBye başvurular için ilana 3 günde 30 Bin'i aşkın başvuru yapıldığı belirtildi. Lise, ön lisans ve Lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği personel alımında KPSS'den ez az 60 puan almış olmak isteniyor.

Lise mezunu; 375, ön lisans mezunu 82, Lisans mezunu olan adaylardan 43 olmak üzere toplamda 500 kişi istihdam edilecek.



BAŞVURU DETAYLARI;



Başvuru yapmak istene adayların http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları ardından istenilen belgeleri teslim etmeleri ve boy kilo ölçümü için şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.



15 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan boy kilo ölçümü 12 Ağustos tarihinde başladı. Açıklanan rakamlara göre 3 günde 30 Bin 700 kişi boy kilo ölçümüne katıldı. Diğer başvuru şartlarını ve başvuru detaylarını incelemek siteyen adaylar için başvuru kılavuzuna İBB'nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirler.







500 ZABITA MEMURU ALINIYOR!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine 500 kişilik boş pozisyon ile, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu zabıta adayları alacak. Buna göre 375 Lise Mezunu, 82 Ön Lisans mezunu ve 43 Lisans mezunu alımı yapılacak.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Başvuru yapacak adaylar öncelikle başvuru şartlaırnı taşımak zorundadırlar. Bu doğrultuda tüm nitelikleri yerine getiren bayan ve bay adaylar başvuru yapabilecekler. Adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranıyor. Bunlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR:



Adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler ve Yapılacak güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacaktır.



ÖZEL ŞARTLAR:



Adaylardan yukarıdaki niteliklere ek olarak, 2016 yılında ÖSYM tarafındna yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Sınavın yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak, Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Bayanlarda 160 cm ve erkeklerde 167 cm boyundan kısa boylu olmamak gibi nitelikler aranacaktır.







BAŞVURULAR SONA ERİYOR!



Söz konusu ilana başvurular 01 Ağustos 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre başvurularda artık son agüne gelindi ve adaylar başvurularını en geç 15 Ağustos 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA istenen belgeler eklenerek yapılacaktır.