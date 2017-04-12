İbrahim Erkal son durumu İbrahim Erkal kimdir?

İbrahim Erkal kimdir, İbrahim Erkal son durumu nedir? Ünlü sanatçı İbrahim Erkal’dan üzücü bir haber geldi. Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Geçirdiği beyin kanamasının ardından Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal, ameliyattan çıktı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından Erkal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

NELER YAŞANDI?

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.

Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada" Sevgili dostlarımız, Sanatçımız İbrahim Erkal, geçermiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" denildi.

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı:

"Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "

İBRAHİM ERKAL SON DURUMU

Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal, ameliyattan çıktı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından Erkal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan üzücü olayın ardınan hastaneye yapılan ziyaretler de gün boyu devam etti. Sanatçının başta ailesi olmak üzere yakınları ve dostlarının hastane bahçesindeki bekleyişi sürüyor. Öğleden sonra hastaneye Nadide Sultan ve Sinan Özen gelerek ailesinden bilgi aldı.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

İbrahim Erkal 1967 yılında dünyaya gelmiştir. Daha önce bir kaç albümü olmasına rağmen asıl çıkışını Unutmayacağım albümü ve özellikle Canısı şarkısı ile gerçekleştirmiştir.

1986 yılında İstanbul Sarıyer Kalender Orduevi’nde askerlik yapmıştır. İbrahim Erkal aslen Erzurum Narman’lıdır.

2003 yılında Filiz Akgün ile evlenen İbrahim Erkal’ın bu evliliğinden Dilara Hatice Erkal ve Levent Erkal isimlerinde iki evladı vardır.

12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında baygın bulunan Erkal, beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştır.