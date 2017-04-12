İbrahim Erkal yoğun bakıma alındı

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız, Sanatçımız İbrahim Erkal, geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" denildi.

'1,5 SAAT BAYGIN KALMIŞ'

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı: "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "

İbrahim Erkal, 15 gün önce 3’üncü kez baba olmuştu.

'DURUMU KRİTİK'

İbrahim Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin sanatçının sağlık durumunu anlattı.

"Yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Başka hiçbir şey yok. Doktorlar durumu kritik diyorlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gece 02.00'dan beri hastanedeyiz. Durumu kötü. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Dualarını bekliyoruz. Bu akşam Caddebostan'da konseri vardı. Çok acılıyız. Çok zor bir şey yaşadığımız. Herkes hastanede. Daha önce hiç bayılma gibi bir durumu olmadı. Son çocuğu onun hayatına renk katmıştı. Pazar günü beraberdik. Akşam arkadaşlarıyla yemekteydi. "

HASTANEDEN AÇIKLAMA