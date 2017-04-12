İbrahim Erkal yoğun bakıma alındı
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe’de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- İHA
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.
DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN
Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız, Sanatçımız İbrahim Erkal, geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" denildi.
'1,5 SAAT BAYGIN KALMIŞ'
Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı: "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "
İbrahim Erkal, 15 gün önce 3’üncü kez baba olmuştu.
'DURUMU KRİTİK'
İbrahim Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin sanatçının sağlık durumunu anlattı.
"Yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Başka hiçbir şey yok. Doktorlar durumu kritik diyorlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gece 02.00'dan beri hastanedeyiz. Durumu kötü. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Dualarını bekliyoruz. Bu akşam Caddebostan'da konseri vardı. Çok acılıyız. Çok zor bir şey yaşadığımız. Herkes hastanede. Daha önce hiç bayılma gibi bir durumu olmadı. Son çocuğu onun hayatına renk katmıştı. Pazar günü beraberdik. Akşam arkadaşlarıyla yemekteydi. "
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, ciddi bir beyin kanamasının olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucunda, son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup, hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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