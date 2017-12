ICA’dan uluslararası alanda bir ilk ICA, Avrupa Birliği içerisinde özel otoyol işletmeciliği, ücret toplama, bakım ve onarım konularında gerek yasal mevzuatın oluşturulmasında gerekse geliştirilmesinde referans kuruluş olan Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği’ne (ASECAP – European Association of Operators of Toll Road Infrastructures) Türkiye’den tam üye olarak kabul edilen ilk firma oldu. ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ile özel otoyol işletmecisi olarak Türkiye’nin ilkleri arasında yer almaya, uluslararası alanda da devam ediyoruz. Sürücülere sunduğumuz Avrupa standartlarında hizmetimizi, her ülkeden yalnızca bir üye kabul eden ve sektörümüzün Avrupa’daki en önemli uluslararası birliği ASECAP üyeliğimiz ile daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.