İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat vardı. Enkaz arama çalışmalarına başlandı.

Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: 18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."