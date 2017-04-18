İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü
İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat vardı.
İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü. Helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat vardı. Enkaz arama çalışmalarına başlandı.
Tunceli Valiliği'nden açıklama
Tunceli Valiliği tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: 18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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