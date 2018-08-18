Milliyet.com.tr

»

Siyaset

»

Haber

»

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

18.08.2018 00:27 | Son Güncelleme:18.08.2018-0:28

AA

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontroller konusunda en büyük destekçilerimiz çocuklarımız. Bu bayram da özellikle trafik konusunda ciddi bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Paylaş

Twitle

A+

a-

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

Haberin fotoğrafları

Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılarak, çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtıp onları bilgilendirdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle birkaç noktayı kontrol ettiğini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Yollarda kontrolleri sürdüreceklerini bildiren Soylu, "Buradan Sungurlu'ya oradan da Merzifona'a ardından Ilgaz'a oradan da Gerede üzerinden gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'ya dönmüş olacağız. Yarın akşam da yine ayrı bir hat üzerinden denetlemelere devam edeceğiz. Özellikle bu bayramda da gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüz gerekse Jandarma Genel Komutanlığımız trafik tedbirleri konusunda çok önemli adımlar attılar." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 32 müfettişin, Ramazan Bayramı'nda başlattıkları bir uygulama çerçevesinde denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bu yol kontrolleri yapan arkadaşlarımızla birlikte, hem güzergah kontrollerini hem yolun akışını hem de denetimlerin hangi ölçüler içerisinde yapılabildiğini kontrol ediyorlar. Yine bunun yanı sıra yolculuklar başlamadan evvel 15 Ağustos'ta özellikle otogarlara yönelik 'huzurlu bayramlar uygulamasını gerçekleştirdik'. Müfettişlerimiz yolculuğa çıkan otobüslerin yolcularına, şoförlerine gerekli trafik kurallarını tekrar hatırlatıyorlar. Denetimleri de ortaya koyuyorlar. Bu uygulama hali hazırda devam etmektedir. Yine bunun yanı sıra Türkiye'de belirlediğimiz 20 kaza kara noktasında ki Allah'a çok şükür geçen Ramazan Bayramı'nda bu kaza kara noktalarında herhangi bir ölümlü ve yaralamalı kaza olmadı. İnşallah bu yıl alacağımız tedbirlerle de yine olmayacak. Yine bunun yanı sıra karayollarında korsan taşımacılığına yönelik tedbirler ciddi bir şekilde devam ediyor."

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını bu projeyle bir farkındalık yaratacaklarını ifade etti.

Bu projeyle denetleyici paydaşları artıracaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Kırmızı düdük vererek çocuklarımıza bir sorumluluk yükledik. Polis ağabeyleri ve ablaları denetimleri yaptıkları zaman annelerini, babalarını arabanın sürücüsünün hem hız hem emniyet kemeri hem de araç içerisinde sigara içilmemesine yönelik bir takım tedbirleri ve uyarıları ortaya koyması için kırmızı düdük veriyorlar. Çocuklarımıza biz inanıyoruz bir hatayla karşı karşıya kaldıkları anda vermiş olduğumuz görevi başarıyla yerine getireceklerdir.

Bu bayramda yeni bir uygulama daha yaptık. Yaklaşık 19 bin 100 civarında fahri trafik müfettişimiz var. Bu fahri trafik müfettişlerimize de her birinin telefonuna mesajlar atıldı ve onlar da göreve davet edildiler. Bir taraftan kampanyalarımız bir taraftan denetimlerimiz bir taraftan tuzak olmayan ama sürücülerimizi uyaran radar uygulamalarımız... Ortalama hız limitlerimizi kontrol ettiğimiz otoyollarda, otobanlarda da bir uygulamamız söz konusu. Bütün bunlarla birlikte bu bayramda herkesin rahat bir şekilde kazasız belasız özellikle sürat yapmadan, emniyet kemerlerini takarak ve cep telefonuyla konuşmadan bayram mutluluğunu yaşamasını istiyoruz."

Soylu, yapılan istatistiklerde kazaların, varış noktalarına 50-100 kilometrelik bantlarda gerçekleştiğinin altını çizdi.

Sürücülerden bu mesafelerden önce 10 dakikalık dinlenme molası vermelerini isteyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 dakika geç gidilsin ama mutlu bir kucaklaşma olsun. Bayram, bayram tadında gerçekleştirilsin. Kurallarla birlikte gidilsin. Bazen yolun akımından ve trafik yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan şişmeleri son kilometrelerde telafi etmeye yönelik anlayış hepimizin anlayışı. Bu anlayışı ortadan kaldırabilmek için de özellikle 50-100 kilometrelik bantlarda yani gideceğimiz noktalara varış istikametlerimize yakın yerlerde 10 dakikalık bir dinlenmeyi ihmal etmemek hem kendimizin hem de karşı taraftaki muhataplarımızı büyük kazalardan koruyacaktır. Böylelikle bayramımızı mutlu geçirmeye sebebiyet teşkil edecektir. Tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle çocuklarımızın uyarılarına dikkat verelim. İnşallah bayram süresince 141 bin polis ve jandarma trafik ekiplerimiz bu denetimlerini devam ettirecekler. Kontroller konusunda en büyük destekçilerimiz çocuklarımız. Bu bayramda özellikle trafik konusunda ciddi bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Allah bayram süresince çalışan arkadaşlarımızın yardımcısı olsun."

Burada çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Soylu, vatandaşlarla öz çekim yaptı.