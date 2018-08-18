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İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kontroller konusunda en büyük destekçilerimiz çocuklarımız. Bu bayram da özellikle trafik konusunda ciddi bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyoruz.' dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
18.08.2018 00:27 | Son Güncelleme:18.08.2018-0:28
AA
İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontroller konusunda  en büyük destekçilerimiz çocuklarımız. Bu bayram da özellikle trafik konusunda  ciddi bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyoruz." dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
Haberin fotoğrafları
 
Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı  düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol  uygulamasına katılarak, çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtıp onları  bilgilendirdi.
 
Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle birkaç  noktayı kontrol ettiğini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.
 
Yollarda kontrolleri sürdüreceklerini bildiren Soylu, "Buradan  Sungurlu'ya oradan da Merzifona'a ardından Ilgaz'a oradan da Gerede üzerinden  gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'ya dönmüş olacağız. Yarın akşam da yine ayrı  bir hat üzerinden denetlemelere devam edeceğiz. Özellikle bu bayramda da gerek  Emniyet Genel Müdürlüğümüz gerekse Jandarma Genel Komutanlığımız trafik  tedbirleri konusunda çok önemli adımlar attılar." dedi.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünden 32 müfettişin, Ramazan Bayramı'nda  başlattıkları bir uygulama çerçevesinde denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden  Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu.
 
"Bu yol kontrolleri yapan arkadaşlarımızla birlikte, hem güzergah  kontrollerini hem yolun akışını hem de denetimlerin hangi ölçüler içerisinde  yapılabildiğini kontrol ediyorlar. Yine bunun yanı sıra yolculuklar başlamadan  evvel 15 Ağustos'ta özellikle otogarlara yönelik 'huzurlu bayramlar uygulamasını  gerçekleştirdik'. Müfettişlerimiz yolculuğa çıkan otobüslerin yolcularına,  şoförlerine gerekli trafik kurallarını tekrar hatırlatıyorlar. Denetimleri de  ortaya koyuyorlar. Bu uygulama hali hazırda devam etmektedir. Yine bunun yanı  sıra Türkiye'de belirlediğimiz 20 kaza kara noktasında ki Allah'a çok şükür geçen  Ramazan Bayramı'nda bu kaza kara noktalarında herhangi bir ölümlü ve yaralamalı  kaza olmadı. İnşallah bu yıl alacağımız tedbirlerle de yine olmayacak. Yine bunun  yanı sıra karayollarında korsan taşımacılığına yönelik tedbirler ciddi bir  şekilde devam ediyor."
 
Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak "Bu bayram ben de trafik polisiyim,  hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını bu projeyle bir  farkındalık yaratacaklarını ifade etti.
 
Bu projeyle denetleyici paydaşları artıracaklarını vurgulayan Soylu,  şöyle devam etti:
 
"Kırmızı düdük vererek çocuklarımıza bir sorumluluk yükledik. Polis  ağabeyleri ve ablaları denetimleri yaptıkları zaman annelerini, babalarını  arabanın sürücüsünün hem hız hem emniyet kemeri hem de araç içerisinde sigara  içilmemesine yönelik bir takım tedbirleri ve uyarıları ortaya koyması için  kırmızı düdük veriyorlar. Çocuklarımıza biz inanıyoruz bir hatayla karşı karşıya  kaldıkları anda vermiş olduğumuz görevi başarıyla yerine getireceklerdir.
 
Bu bayramda yeni bir uygulama daha yaptık. Yaklaşık 19 bin 100  civarında fahri trafik müfettişimiz var. Bu fahri trafik müfettişlerimize de her  birinin telefonuna mesajlar atıldı ve onlar da göreve davet edildiler. Bir  taraftan kampanyalarımız bir taraftan denetimlerimiz bir taraftan tuzak olmayan  ama sürücülerimizi uyaran radar uygulamalarımız... Ortalama hız limitlerimizi  kontrol ettiğimiz otoyollarda, otobanlarda da bir uygulamamız söz konusu. Bütün  bunlarla birlikte bu bayramda herkesin rahat bir şekilde kazasız belasız  özellikle sürat yapmadan, emniyet kemerlerini takarak ve cep telefonuyla  konuşmadan bayram mutluluğunu yaşamasını istiyoruz."
 
Soylu, yapılan istatistiklerde kazaların, varış noktalarına 50-100  kilometrelik bantlarda gerçekleştiğinin altını çizdi.
 
Sürücülerden bu mesafelerden önce 10 dakikalık dinlenme molası  vermelerini isteyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"10 dakika geç gidilsin ama mutlu bir kucaklaşma olsun. Bayram, bayram  tadında gerçekleştirilsin. Kurallarla birlikte gidilsin. Bazen yolun akımından ve  trafik yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan şişmeleri son kilometrelerde telafi  etmeye yönelik anlayış hepimizin anlayışı. Bu anlayışı ortadan kaldırabilmek için  de özellikle 50-100 kilometrelik bantlarda yani gideceğimiz noktalara varış  istikametlerimize yakın yerlerde 10 dakikalık bir dinlenmeyi ihmal etmemek hem  kendimizin hem de karşı taraftaki muhataplarımızı büyük kazalardan koruyacaktır.  Böylelikle bayramımızı mutlu geçirmeye sebebiyet teşkil edecektir. Tüm Müslüman  aleminin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle çocuklarımızın uyarılarına dikkat  verelim. İnşallah bayram süresince 141 bin polis ve jandarma trafik ekiplerimiz  bu denetimlerini devam ettirecekler. Kontroller konusunda en büyük  destekçilerimiz çocuklarımız. Bu bayramda özellikle trafik konusunda ciddi bir  şekilde sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Allah bayram süresince çalışan  arkadaşlarımızın yardımcısı olsun."
 
Burada çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Soylu,  vatandaşlarla öz çekim yaptı.

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