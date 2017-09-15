İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: O atleti poz vermek için giymeyecektin

Soylu, partisinin Dörtyol İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Soylu, "Siyasi partiler de böyledir, bir eserleri olan vardır bir de sözleri ve laflarının dışında çakılı tek bir çivisi olmayanları vardır. Bir, bu memlekette her zaman hayırla yad edilenler vardır, bir de sürekli milletin ilerlemesinin önüne takoz koymaya çalışanlar vardır. Bunu herkes biliyor ve Allah'a çok şükürler olsun AK Parti, kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ve milletimizin desteğiyle bu ülkede eserlerin ve bu ülkede gelişmenin, bu ülkede zenginliğin adı oldu." ifadesini kullandı.

Ayaklarına çelme takmaya çalışanların olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Milletimize zenginliği çok gördüler, milletimize üniversiteleri çok gördüler. Milletimize Marmaray'ı, bölünmüş yolları çok gördüler, milletimize kendisini istediği gibi ifade etmeyi çok gördüler, Kendi dinini, kendi inancını, kendi milliyetini istediği gibi bu topraklarda hür ve özgür yaşamayı çok gördüler. Bizleri terbiye etmeye çalıştılar, darbelerle, ekonomik krizlerle, mezhep kavgalarıyla, etnik kökenden oluşturmuş oldukları, bu ülkenin içerisine sokmak istedikleri nifaklarla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Allah'a şükürler olsun onlar bizi terbiye etmeye çalıştıkça, onlar bizim zenginliğimizi istemedikçe, onlar bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi bize çok gördükçe biz ileri adımlar attık."

- "Amanoslarda işimiz var"

Soylu, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve bölge valileriyle bir güvenlik toplantısı için buraya geldiklerini aktararak "Amanoslarda bir işimiz var biliyorsunuz. Bundan sonra nasıl adım atacağız, neler gerçekleşti, neleri gerçekleştireceğiz ve bu teröristlerin tek biri burada kalmayıncaya kadar nasıl bunların hakkından geleceğiz bunun mücadelesini veriyoruz. Sizin desteğinize minnettarız, müteşekkiriz. Duanıza ihtiyacımız var. Hiç merak etmeyin, hangi sorumlulukta olduğumuzu, bize ne yüklediğinizi biliyoruz. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Gelecek nesillerimize neyi teslim edeceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de geçmişte başbakanın ve dışişleri bakanının asıldığını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

Size bize dediler ki, kimi severseniz sevin, kime oy verirseniz verin, 'iktidar biz olacağız' dediler. 'Direnirseniz sevdiğiniz adamları asarız' dediler. Onlar bu büyük milletin, sizin korkacağınızı zannettiler. Geri adım atacağınızı zannettiler. Önümüze Adnan Menderes'in boynu ipe geçmiş fotoğrafını 6 ayda bir, 3 ayda bir gösterdiler. 'Eğer sevebileceğiniz bir adam varsa ona sahip çıkmayın' dediler. Bu milleti tanımadılar. Bu milletin hürriyeti için, sevdası için, ülkesi için fedai can edeceğini hesap etmediler. Bu milletin Adnan Menderes'ten, rahmetli Özal'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı seveceğini, ona sahip çıkacağını hesap etmediler.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafıyla ilgili değerlendirmede bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu, o atleti poz vermek için giymeyecektin. Atleti ne zaman giyecektin biliyor musun? 15 Temmuz akşamı bu millet atletiyle iç çamaşırıyla namusuna müdahale edildiği zaman sen, kırmızı koltukta kravatınla otururken, atleti o akşam giyecektin. Poz vermek için giymeyecektin. Bu millet her şeyin farkında." ifadesini kullandı.

Soylu, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Jandarma Kara Hasan Paşa Kışlası'daki Amanos Güvenlik Toplantısına iştirak etti.