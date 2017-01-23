İçişleri Bakanlığı: 21 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde (16-23 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 228 operasyonun gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 372 kişinin gözaltına alınarak bunlardan 36 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 1’inin tutuklandığı kaydedildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; bin 218 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 572‘sinin tutuklandığı ifade edildi.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı, ayrıca sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1’inin tutuklandığı belirtildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 5’i ölü, 1’i yaralı, 4’ü sağ yakalanan, 11’i teslim olan olmak üzere toplam 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından kullanılan 4 ilde (Bitlis-5, Diyarbakır-15, Şırnak-7, Tunceli-21) 48 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildiği, tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 573 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan maddenin, 7 el bombası, 24’ü ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 17 Kaleşnikov, 6 M16) olmak üzere 50 adet çeşitli çaplarda silahın ele geçirildiği kaydedildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 11 ilde 21 planlı operasyon gerçekleştirildiği, bu kapsamda; piyasa değeri 41 milyon 608 bin 243 TL olan; 8 ton 311 kilogram Esrar, 166 kilogram Eroin, 3 bin 917 adet Uyuşturucu Hap, 1 kilogram Metamfetamin, 1 kilogram Sentetik Kannabinoid maddesi, 270 adet kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilerek, piyasa değeri 15 milyon 504 bin 325 TL olan; 2 milyon 183 bin 245 adet kaçak sigara, 50 bin 413 litre akaryakıtın ele geçirildiği ifade edildi. Bu operasyonlar kapsamında 748 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 42’sinin tutuklandığı bildirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 101’i denizlerde olmak üzere bin 561 düzensiz göçmenin yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 46 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 10’unun tutuklandığı kaydedildi.