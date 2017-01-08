Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanlığı: 239 göçmen Türkiye karasularında yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son bir haftada 6 düzensiz göç olayında 239 düzensiz göçmenin Türkiye karasularında yakalandığını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Akdeniz’de 7 gün 24 saat aralıksız olarak yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 6 düzensiz göç olayında 239 düzensiz göçmenin Türkiye karasularında yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, gerçekleşen 6 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 94 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
“Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapılmış, 19 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev icra edilmiştir.”
 
Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesi neticesinde 118 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.  
 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yıldırım: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemli

Yıldırım: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemli

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA