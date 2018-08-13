İçişleri Bakanlığı: 346 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlatıldı İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konu ile ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.