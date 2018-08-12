Terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu kaydedildi.
11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün 'Sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu Roni-Munzur kod adlı Mahmut Laçin' olduğu tespit edilmiştir.— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 12 Ağustos 2018
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