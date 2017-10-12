Türkiye, terör koridorunun önünü kesmek için dört aşamalı harekât planını devreye soktu

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oyununa karşı uygulayacağı uzun menzilli askeri planın detayları şöyle:

İLK ROTA DAR TA İZZAH: Hatay- Reyhanlı sınır hattından öncü birlik olarak İdlib'e giren ve operasyonun düğmesine basan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı muhalif gruplar ile Türk askerinin ilk ulaşacağı rota İdlib'in kuzeyindeki Dar ta İzzah olacak. Harekat planında ilk hedef olan İdlib'deki terörist unsurların temizlenmesi için 'süpürme operasyonu' buradan yönetilecek. İdlib'in terörden temizlenmesiyle İdlib-Dar ta İzzah hattı, oluşturulması planlanan 'geçiş koridorunun' ilk etabı olacak.

AFRİN'İN KAPISI TEL RIFAT İLE ARALANACAK: Harekatın ikinci adımında geçiş koridorunu Fırat Kalkanı bölgesine ulaştıracak hamle atılacak. 'YPG'yi boğma operasyonu' kapsamında terör örgütü YPG'nin arasında bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Afrin'in güneyindeki Cinderisi ile Halep'in kuzeyinde Arap nüfusun yoğun olduğu Tel Rıfat ilçesi terörden arındırılarak güvenli bölgeye dönüştürülecek.

AFRİN'E DOĞRUDAN OPERASYON: YPG'nin Menbiç ile Afrin hattı tamamen kesilecek. Batıdan ve güneyden kuşatılan Afrin, kontrol altına alınarak İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil edilecek. Harekatın üçüncü aşamasında açılan koridorla savunmasız bırakılan ve abluka altına alınan Afrin'e doğrudan 'Güney Fırat operasyonu' yapılacak. Terör örgütünün Türkiye sınırının hemen karşısında stratejik öneme sahip Minnak Hava Üssündeki etkinliği ve Amanos geçiş hattı kırılacak.

YPG FIRAT'IN DOĞUSUNA İTİLECEK: Planın dördüncü aşaması 'Batı Fırat operasyonu' ile devam edecek. Hedef terör örgütü DEAŞ'tan temizleme bahanesi ile oldubittiye getirip Menbiç'e yerleşen, Türkiye'nin kırmızı çizgisini çiğneyerek Fırat'ın batısına geçen terör örgütü YPG olacak. Menbiç terör unsurlarından temizlenecek ve Fırat'ın doğusuna itilecek. Ankara bu hamleyle PKK/PYD-YPG terör örgütünün, tarihi Arap kenti olan Menbiç'te demografik yapıyı değiştirmesine engel olacak. Menbiç, yine bölgenin sahiplerinin kontrolüne verilecek.(Sabah)