İdlib'den kaçanlar TSK'nın gözlem noktalarına sığındı

Suriye rejim güçleri Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yönelik başlattığı hava saldırılarını aralıklarla devam ettiriyor. Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alınan İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce kişi ise tedirginlik yaşayınca evlerini terk ederek güvenli gördükleri bölgelere göç etmeye başladı.

GÖZLEM NOKTASINDALAR

Savaş uçaklarının hedef aldığı köylerde yaşayan bazı siviller TSK’nın gözlem noktaları çevrelerine sığınarak saldırılardan korunmaya çalışıyor. Hava saldırılarının başlamasının ardından İdlib kırsalındaki köylerde evleri yıkılan 40 bin civarında sivil, göç ederek İdlib veya iç kesimlere gitti. Ancak, saldırılara hedef olmalarına rağmen evlerini terk etmek istemeyenler ise terk ettikleri köylerine birkaç kilometre mesafedeki boş araziler ve tarlalara giderek barınmaya başladı.

Saldırıların durmasıyla evlerine geri dönmek için İdlib’e gitmediğini anlatan siviller, rejimin muhalifleri hedef aldığını iddia ettiğini ancak bombardıman düzenlenen bölgelerde muhaliflerin varlığının çok az olduğunu ve sivillerin yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti

İÇİŞLERİ’NDEN GÖÇ KURULU

Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmekle görevli olacak İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç Kurulu oluşturuldu. Kurul, Soylu’nun çağrısıyla toplanacak.

VURMAYIN ÇAĞRISI

BM, rejime hastane, okul gibi yerlerin koordinatlarını vererek 235 nokta için ‘vurmayın’ çağrısı yaptı!

KIZILAY KAPASİTESİNİ 3 KATINA ÇIKARABİLİR

MAZLUMLAR İÇİN HAZIRIZ

İdlib’de Rusya ve Suriye’nin gerçekleştireceği operasyon sonrası Türkiye’ye yönelik göç dalgasının başlamasından endişe duyulurken gerek AFAD gerekse Kızılay göçü sınır dışında karşılamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

“İdlib’e geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette büyük tedirginlik gördük. İdlib’de yaklaşık 3,5 milyon insan yaşıyor. Yeni bir çatışma bu insanların büyük acılar yaşamaları anlamına geliyor. Tüm tarafları yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrışan kulak vermeye davet ediyoruz. Biz Kızılay olarak hali hazırda Suriye içinde 40’a yakın çadır kampına destek veriyoruz. 11 çadır kentin ihtiyacının tamamını da biz karşılıyoruz. Bu yaklaşık 30 bin kişi anlamına geliyor. Kızılay olarak Suriye’deki kapasitemizi iki katına çıkarmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kötü bir senaryoda ise üç katına da çıkarabiliriz.

DESTEK İÇİN: SMS 2868

“Muhtemel bir çatışmada çok sayıda insan sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak”diyen Kınık, milletimizden destek istedi: Suriye yazıp 2868’e atılan bir SMS bir aileyi doyuruyor.

ASKERİ OPERASYON FELAKET OLUR

Milli Savunma Bakanı Akar, “İdlib’de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin sadece Suriye ve Irak’ın değil tüm komşularının toprak ve politik bütünlüğüne saygılı olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu: Ancak bu ülkelerden ülkemize saldırı gerçekleştirilmesine sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Rusya, İran ve müttefiklerimizle bölgeye barış ve istikrarın getirilmesi ve insani bir dramın engellenmesi için yoğun çalışıyoruz. İdlib’de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler. Sadece birlikte hareket ederek hem bölgedeki hem de dünyadaki problemlere barışçıl çözümler bulabiliriz. İnsanların sadece kimyasal silahlarla değil, konvansiyonel silahlarla da öldürülmesine karşı çıkmalıyız. Önemli olan radikallerle muhaliflerin ayrıştırılması. (Akşam)