İdman TV canlı izle Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar nelerdir?

Galatasaray Fenerbahçe şifresiz izleme yolları İdman TV canlı yayın için geri sayım başladı. Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar nelerdir? Spor Toto Süper Lig’in dev derbisi GS-FB için heyecan dorukta. Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı karşılaşma Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. İki takımın da ilk 11’leri belli oldu. Dev maçın ilk 11’i belli oldu ve sarı kırmızı takımın teknik direktörü Igor Tudor’un sürpriz kadrosu herkesi şaşırttı.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini şifresiz verecek kanallar

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbiyi İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Pazar günü oynanacak olan derbinin analizini yapan Hırvat hoca ilk 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Derbide izleyeceği taktik haritasını oluşturan Tudor, 3 haftadır dinlendirdiği Tolga Ciğerci'yi yeniden kadroya alıyor. Hırvat hoca ayrıca cezalı duruma düşmemesi için Atiker Konyaspor karşısında forma şansı vermediği Serdar Aziz'i tekrar ilk 11'e dahil etti.

Atiker Konyaspor maçında sağ üst ark adelesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise Fener derbisinde yedek soyunacak...

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesi Mehmet Ekici ve Robin van Persie dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında, sakatlıkları bulunan bu iki isimden faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezaları sona eren Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı da görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in derbi maçla ilk 11'deki yerlerine dönemleri bekleniyor.

CÜNEYT ÇAKIR’IN DERBİ PERFORMANSI

Merkez Hakem Kurulu tarafından derbi maçına atanan Cüneyt Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alan Cüneyt Çakır, 11. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

FIFA kokartlı hakemin düdük çaldığı derbilerde Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.