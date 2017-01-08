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İDO'dan sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

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İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 16.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferi de yapılamadı.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.

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