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İDO'nun tüm dış hat seferleri iptal

Yoğun kış şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferleri yarın saat 12.00'a kadar yapılamayacak.

  • İSTANBUL (AA)
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO, bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, yarın saat 12.00'a kadar olan tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz şekilde devam ediyor.

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