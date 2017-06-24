ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar’dan geçişi esnasında konvoyunu durduran vatandaşlar, Erdoğan’ı iftara davet etti.

Haberin
videosu
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’dan geçişi esnasında konvoyu vatandaşlar tarafından durduruldu. Burada araba içerisinden vatandaşlar ile sohbet eden Erdoğan’ı bir vatandaş iftara davet etti. Erdoğan’ın, esnaf olan vatandaşa iftarda ne yemek olduğunu sorması üzerine vatandaş, “Biz sadece köfte yapıyoruz” dedi.

Erdoğan ise, “Sarma yok, lahana çorbası yok” diyerek karşılık verdi. Erdoğan, yanına getirilen ve oyuncak bebek hediye edilen bir çocuğu da sevdi. Yaşanan anlar sosyal medyadan da paylaşıldı.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA