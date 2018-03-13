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Iğdır'da gümrük çalışanları ve işadamlarına operasyon

Iğdır'da gümrük çalışanları ve işadamlarına yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı var...

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'rüşvet, hayali ihracat ve evrakta sahtecilik' soruşturması kapsamında Gümrük Müdürlüğü'ne ve işadamlarına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.
 
Habertürk'ün haberine göre , 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Iğdır Gümrüğü'nde çalışan gümrük personeli ve işadamları gözaltına alınmaya başlandı.
 
Operasyonlara devam ediliyor.

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