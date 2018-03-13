Iğdır'da gümrük çalışanları ve işadamlarına operasyon
Iğdır'da gümrük çalışanları ve işadamlarına yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı var...
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'rüşvet, hayali ihracat ve evrakta sahtecilik' soruşturması kapsamında Gümrük Müdürlüğü'ne ve işadamlarına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.
Habertürk'ün haberine göre , 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Iğdır Gümrüğü'nde çalışan gümrük personeli ve işadamları gözaltına alınmaya başlandı.
Operasyonlara devam ediliyor.
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