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Iğdır'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCKpropagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede gözaltı kararı bulunan 15 kişinin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 94 mermi ile örgütsel malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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