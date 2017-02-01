Tokat'ta 4 kaymakam FETÖ'den tutuklandı!
Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 kaymakam tutuklandı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bazıları daha önce ihraç edilen 4 kaymakam, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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