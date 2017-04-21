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İki kardeş, miras kavgasında birbirini yaraladı

Samsun'da miras anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında bıçaklı ve pompalı tüfekli kavga çıktı. Kavgada kulağı ısırılan ve başını saçma sıyıran 44 yaşındaki Çetin Y. ile her iki elinden bıçakla yaralanan 42 yaşındaki Metin Y. hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
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Olay İlkadım İlçesi  Adalet Mahallesi Canpolat Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Metin Y. ile ağabeyi Çetin Y. dün bu nedenle kavga etti. İki kardeş bugün oturdukları apartmanın girişinde karşılaşınca yine tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin Y. iddiaya göre kardeşini her iki elinden bıçakla yaraladı. Metin Y. ise ağabeyinin kulağını ısırdıktan sonra pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalardan birisi Çetin Y.'nin başını sıyırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 ambulansları sevk edildi. Metin Y. Gazi Devlet Hastanesi'ne, Çetin Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavileri yapılan 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.
 
Soruşturma sürüyor.

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