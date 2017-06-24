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Siirt'te 2 köy arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Durankaya ile Taşyatağı köylerinde hayvan otlatan çobanların başlattığı ve her iki köyde yaşayan güvenlik korucularının da katıldığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Şirvan İlçesi'ne bağlı Durankaya ile Taşyatağı köylerinin çobanları arasında akşam saatlerinde başlayan ve sebebi belirlenemeyen tartışmayaya her iki köyde yaşayan güvenlik korucularının da karışması üzerine çıkan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Akşam saat 20.30 sıralarında her iki köyde yaşayan güvenlik korucuları arasında yaşanan silahlı kavgada, Durankaya Köyü'nde yaşayan amca çocukları oldukları belirtilen Ahmet, Zeydin ve Fethullah Cengiz, çatışma alanında hayatını kaybetti. Aynı çatışmada yaralanan 5 kişi de Siirt Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki özel hastanelerde tedavi altına alındı. 

Hastaneye getirilen yaralıların yakınları, hastane önünde ve çevresinde sinir krizleri geçirirken polis, yaralıları tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde sıkı önlem aldı. 

Silahlı kavga haberin duyulması üzerine her iki köye giden Jandarma ekipleri, giriş-çıkışları tutarak, kontrolü ele aldı. Her iki köy içerisinde ve çevresinde de sıkı önlem alan jandarma olayların büyümemesi için, çalışma başlattı. 

 

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