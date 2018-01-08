İlber Ortaylı: Liseyi bitiren çocuğu Amerika'ya yollamayın

Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tarihte Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok”

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine de değinen Ortaylı, “Ankara’daki büyükelçinin Washington’a sormadan vize yasağı koyması bir numaradır. Hem kendisine bir isim koyacak hem de Trump umurumda değil, ne duruma düşer diye düşünmeyecek. Avrupa’da insanlar bizdekilerin Amerika’yı sevdiği kadar sevmez. Amerikan budalası olan Türklerdir. Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok” ifadelerini kullandı.

“Türk çocukları ahmaktır”

Türkiye’den Amerika’ya okumak için gitmenin liseden sonra çok yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz. Taze fidandır, hele bizimkiler tam taze fidandır. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Koca koca mevki sahibi insanlar Green Card aldık diye seviniyorlar. Ne ayıp şey ya. Sen amele misin? Bunu Avrupa’da göremezsin. Avrupa’da çok uzun zaman Amerika’ya göç etmek muvaffakiyetsiz insandır, alt tabakadır. Kimse oraya gittim diye övünmez” dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye’nin İslam dünyasında ordusunun en iyi olan ülke olduğunu sözlerine ekledi. Konferansa Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Salonda yer bulamayan vatandaşlar, ayakta veya yere oturarak Ortaylı’yı dinledi.