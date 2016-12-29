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İlçe Milli Eğitim eski müdürü cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 kişi cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

  • İHA
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dinilen bilgilere göre Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğüne eşinin kaybolduğu ihbarını yapan E.S. eşinin akşam yemeğine gelmediğini ve uzun süredir kendisinden haber alamadığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi. Gelen ihbarı değerlendiren Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü kısa süre içinde kayıp kişiyi Mithatpaşa Mahallesindeki cami tuvaletinde ölü olarak buldu.

Ölen şahsın Demirci ‘de uzun yıllar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yapan Yaşar Sağlam (74) olduğu tespit edildi. Sağlam’ın 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.

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