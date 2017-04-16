İlk o mahalledeki oyların tümü sayıldı!
Manisa'nın Demirci ilçesinde, 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'ndeki sandıkta oylar sayıldı. Seçmenlerin tamamının oyu aynı çıktı.
Demirci ilçesine 25 kilometre mesafedeki 18 nüfuslu mahalledeki 12 seçmen ile 2 sandık görevlisinin oy kullandığı sandıkta sayım sona erdi. Seçmenlerin tamamının oyu aynı çıktı.
Sandık başına gelen 12 seçmen, saat 08.00'den itibaren oylarını kullandı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapanmış, mahalle sakinleri oy kullanma işlemlerini tamamlamalarının ardından tarladaki işlerine dönmüştü.
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