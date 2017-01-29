Savunma Bakanı Fikri Işık: Milli savaş uçağında hedef 2023

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ''İlk hedefimiz savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkarmak. Kritik teknolojilere de ülkemizin sahip olmasını sağlamak.'' dedi.

Işık, Edirne Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayinde önemli projeleri hayata geçirdiğini, nitelikli insan kaynağının yanında güçlü bir savunma sanayinin ekmek ve su kadar önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını minimize etmek zorunda olduğunu vurgulayan Işık, 2002 de görevi devraldıklarında bu alandaki yerlilik oranının yüzde 24 civarında olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 60'ı geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin piyade tüfeğinden, insansız hava aracına, helikopterden, kendi gemisine kadar ihtiyaç duyduğu pek çok silahı yerli ve milli imkanlarla üretebildiğini ifade eden Işık, şöyle devam etti:

''Ama biz bunları da yeterli görmüyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı minimize edecek adımlar atıyoruz. İlk hedefimiz savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkarmak. Kritik teknolojilere de ülkemizin sahip olmasını sağlamak. Bu açıdan pek çok projeyi sürdürüyoruz. Hava savunma sistemi ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Milli muharip uçağı geliştirmek için çalışmalara başladık. Uçağın uçuşuyla ilgili ilk hedefimiz 2023 yılı. Bu çalışmaları yaparken uluslararası iş birliği de yapıyoruz. Türkiye'nin bu konulara ayıracak kaynağı var ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.''.