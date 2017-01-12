İlk yüzde 100 elektrikli otobüs e-Karat Ankara’da üretiliyor

Üç kıtada raylı sistem ve toplu taşıma araçları tasarım ve üretimi yapan Türk firması Bozankaya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, fabrika üretim alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. 63. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yıldırım Ak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yardımcısı Kadir Başar’ın da katıldığı ziyarette konuşan Topçu, “Terörün dayatmalarına rağmen Mustafa Kemal’in hedeflediği gibi yüzde 100 Türk üretimi olan, yerli ve milli olan ‘E-Karat’ isimli otobüs adını Orta Asya’da yetişen bir attan alıyor. Bu ismi taşıması mutluluk verici. Burada yapılanları takdirde karşılıyor ve tüm arkadaşlarımıza Türk milleti adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üretim sahasını gezen ve üretim bandında çalışanlarla sohbet eden Topçu, tesiste yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Topçu, “Burada üretilen otobüsü deneme imkanı bulduk. Gerçekten çok rahat ve güzel araçlar. Burada üretilen araçların hem ülke içerisinde hem de Avrupa’nın birçok önemli şehirlerinde kullanılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Nasıl ki Milli Mücadele’de Nene Hatunlarımız gece gündüz demeden cepheye mermi taşıdı, şimdi de bilim ve teknoloji savaşıyla karşı karşıyayız. Yine eskiden olduğu gibi kadınımızla erkeğimizle mücadele ediyoruz. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Nilhan Enginyurt Kuyumcu’nun başarısını da buna benzetiyor ve takdir ediyorum” dedi.

“Günde bir metro üretiyoruz”

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında Ankara’da üretimlerine devam eden, Türkiye’nin ilk yerli trambüs, yerli tramvay ve yerli elektrikli otobüs üretici olduklarını belirterek, “Şimdiye kadar Türkiye’de dört tesiste toplamda 150 milyon TL yatırım yaptık. 2017 yılında 200 milyon TL ilave yatırım ile Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 dönüm alan üzerine raylı sistemler ve elektrikli otobüs montaj fabrikamıza ek olarak 6 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük raylı sistem boyahanesini ekledik. Tesisimiz şu anda günlük bir metro/hızlı tren aracı üretim kapasitesine ulaştı” açıklamasında bulundu.

“Tayland’a metro yapıyoruz”

Bu yıl içinde Ankara’daki tesislerde üretimine başlanacak olan 88 adet metro aracını 2018 yılından itibaren Tayland’a sevk edeceklerini belirten Günay, “88 adet metro aracının teslim edilmesiyle birlikte ülkemizin raylı sistem alanındaki ilk ihracatını da gerçekleştirmiş olacağız. Son 1 yıl içinde dört tane patent başvurusu, iki tane de tasarım tescilinde bulunduk. 75 teknik personelimizle 2016 yılında AR-GE çalışmalarına 15 milyon TL bütçe ayırdık. Türkiye’nin saygın üniversiteleri ile yoğun işbirliklerimiz sürüyor. 2 yılda 8’i kamu destekli toplam 14 tane AR-GE projesine imza attık” ifadelerini kullandı.