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Imsık Askeri Havaalanında görevli astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen helikopterlerin yakıt ikmali için indikleri Bodrum'daki Imsık Askeri Havaalanında görevli bir muvazzaf astsubay FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kara Havacılık Eğitim Ve Tatbikat Merkez Komutanlığı IMSIK Askeri Havaalanında görevli Astsubay Onur T., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında sabaha karşı yapılan operasyonla ikamet ettiği askeri lojmanlarda Bodrum Terörle Mücadele polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık bir ay önce Ankara’dan Bodrum’a tayin olduğu öğrenilen ve “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltına alınan Onur T., Bodrum Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından hava yoluyla Ankara’ya sevk edildi.

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