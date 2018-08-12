İnce: Kiracı, 'Ben tanımıyorum' diyor

Muharrem İnce, partideki olağanüstü kurultay talep eden delegelerle Ankara'da biraraya gelerek izleyeceklerini yol haritasını konuştu. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, delegelerin değişim için uğraştığını belirtti.

''KİRACI, ''BEN TANIMIYORUM'' DİYOR''

Toplanan imzalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Değişim talebini görmezden gelmemek lazım. Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Tapu verilmiyor. Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim. 'Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. 'Hayır, tahliye etmeyeceğim.' diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, 'Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum.' diyor. Bunu millete anlatacağız."

İMZALARI HALA İNCELEYEMEMİŞLER

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer de toplantıya gelişinde, CHP'de yönetim anlayışının değişmesini istediklerini söyledi.

Usluer "İmzaları incelediniz mi?" sorusuna ise "4 mükerrer imza var. Onlar da iki farklı noterden iki kere vermişler.

Henüz imzaları incelemediklerini söyleyen Usluer, ''Genel merkeze dilekçe verdik. Daha elimize bir yanıt ulaşmadı'' dedi.