İnce'nin 'sökeceğim' dediği apoletleri Başkan Erdoğan takacak
24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Korgeneral İsmail Metin Temel'in yeni rütbelerini Başkan Erdoğan takacak.
Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle takılacak.
24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temel paşa ile ilgili ''Apoletlerini sökeceğim'' sözleri büyük tepki çekmişti.
Rütbesini Erdoğan takacak
Süperhaber'de yer alan habere göre İnce'nin o dönemde 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral Metin Temel'e yönelik sözleri adeta infiale neden olmuştu. Metin Temel YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti. Temel'in yeni rütbelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.
Tören 29 Ağustos'ta
Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle Başkan Erdoğan takacak.
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