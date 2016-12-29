İngiliz Guardian gazetesinden 'en iyi' alçaklık... PKK'yı 'barış güvercini' yaptılar
İngiliz Guardian, Nusaybin'de çekilen PKK'lı teröristin fotoğrafını 2016 yılında çekilen en iyi karelerinin arasına ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör sevici ABD ve Avrupa’ya tepki olarak söylediği “Bizi DEAŞ'a yardım etmekle suçlayanlar şimdi terör örgütlerine yardım ediyor” sözlerinin haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. İngiliz Guardian, Nusaybin'de çekilen PKK'lı teröristin fotoğrafını 2016 yılında çekilen en iyi karelerinin arasına ekledi.
TERÖRİSTİ BARIŞÇIL GÖSTERME ÇABASI
Fotoğraftaki beyaz güvercinlere vurgu yapılarak barışı ön plana çıkarmaya çalışan Guardian, PKK'lı teröristin elindeki roketatar ve önünde duran silahlara rağmen güvercinli terörist fotoğrafını barışçıl gösterdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise bugün “ABD PKK'ya silah yardımı yapıyor. Nokta” şeklinde açıklama yapmıştı.
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