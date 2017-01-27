İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye geliyor
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
- İHA
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle 28 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin farklı veçheleri ele alınarak, işbirliğinin derinleştirilmesi imkanlarının gözden geçirilmesi, terörizmle mücadele, Kıbrıs çözüm süreci ve AB konularının yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.
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