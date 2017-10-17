"İpek Demiryolu kesintisiz şekilde tekrar canlanmış olacak"

Bakan Arslan, akrabası Fahrettin Arslan'ın dün Kağızman ilçesinde vefat edip defnedilmesi dolayısıyla geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve partililerce karşılandı.



İlçeye bağlı Bulanık köyüne karayoluyla giden Arslan, burada taziyeleri kabul etti. Arslan, daha sonra Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce yapılan Kars-Selim karayolu ayrımı Kötek yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.



Arslan, burada yaptığı açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde çalışma yaptıklarını anlatarak, "Türkiye'de ulaşımda önemli çalışmalara imza attık. Diğer bakanlıklarımızın da olduğu gibi ülkemizin kalkınabilmesi, insanımızın refah seviyesinin artması, ekonominin, sanayinin, endüstrinin büyümesi için olmazsa olmaz lokomotifi olan ulaşım sekötüründe de gerçekten 15 yıldır adeta bir seferberlik var. Bu seferbelik çerçevesinde çok şey yaptık." diye konuştu.



76 il bölünmüş yollarla birbirine bağlandı



Ülkenin ulaşılabilir, erişilebilir olması adına çok şey yaptıklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçmişte sadece 6 ilimiz bölünmüş yol ile birbirine bağlanırken bugün 76 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda. İnşallah 2019 yılında 81 ilin tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış hale getiriyoruz. Bunu yaparken sıcak asfalt ile sürüş konforunu artırıp sürücülerimizin ve yolcularımızın rahat edebilmesi sağladık. Geçmişte bölünmüş yollarda 6 bin 100 kilometreyi bugün itibarıyla 25 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmış durumdayken sıcak asfaltta da 8 bin 500 kilometreyi bugün itibarıyla 21 bin 500 kilometre seviyesine çıkardık. Hedefimiz her yıl yaklaşık bin kilometreye yakın bölünmüş yol yapmak, 2 bin kilometre civarında da sıcak asfalt yapmak. Bu hedefler çerçevesinde 81 ilde, 780 bin kilometre karede arkadaşlarımız sağolsunlar gece gündüz çalışıyor."



Bakan Arslan, incelemenin ardından Kars Valiliğine geçip Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret edip kent hakkında bilgi aldı.



Bakü-Tiflis Kars Demiryolu projesi



Arslan, ay sonu hizmete girecek olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin sadece kars için değil ülke için önemli bir proje olduğunu belirterek, "Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebilmesi için önünde iki engel vardı, biri boğaz yani Asya ile Avrupa'yı denizin altından demiryoluyla bağlamaktı, onu yaptık. İkinci halka ise Kars ile Gürcistan Ahılkelek arasında eksik olan bir kısım vardı ve bununla ilgili çalışmalar da bitti." ifadelerini kullandı.



Söz konusu demiryolunun test sürüşünün başarıyla yapıldığını dile getiren Arslan, "Biz gerek temmuz gerek eylül ayında deneme seferleri yaptık. 27 Eylül'de Tiflis'ten Kars'a kesintisiz gelmiş olduk. Ahılkelek'te aktarma istasyonu olacak orada sadece tren değişikliğiyle geldik, testler çok başarılı şekilde devam ediyor. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla Bakü'den ilk resmi tren seferini başlatmış olacağız. İnşallah Kars'ın kurtuluşu olan 30 Ekim'de o tren Kars'a varmış olacak. Gerçekten bir tarih yazılmış, İpek Demiryolu kesintisiz şekilde tekrar canlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, projenin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İpekyolu bu güzergahlar üzerindeki ülkeler için ne kadar önemli ise ne kadar faydası vardı ise bu Demir İpek Yolu da güzergahtaki ülkeler ve bölgemize, ilimize çok ciddi katma değer oluşturacak. Buranın ekonomisini canlanmasını, ürünlerin hedef pazarlarına erişmesine vesile olacak. O yüzden bu proje çok çok önemli."