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'İran, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na bağlanmak istiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına bağlanmak istediğini söyledi.

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6. Küresel Bakü Forumu ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran olarak ilk kez dörtlü toplantı yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, bunun Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede oynadığı rolün göstergesi olduğunu belirtti.

Toplantıda geleceğe yönelik bir yol haritası imzalayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Yol haritamız, altyapı projeleri, ulaşım, enerji, ekonomi, ticaret, gümrük gibi konuları içeriyor. İleriki süreçte 4 ülke bu konuda ortak adımlar atacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu açıldı. Şimdi İran da bu demiryoluna bağlanmak istiyor." dedi.

6. Küresel Bakü Forumunu da değerlendiren Çavuşoğlu, dünyada ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının, hoşgörüsüzlüğün arttığı bir ortamda buradan tüm dünyaya güçlü mesajlar çıkacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Tıpkı Azerbaycan'da ve Türkiye'de olduğu gibi birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz ve birbirimize saygı duymalıyız. Farklı inançlarda, etnik gruplarda olabiliriz fakat birbirimizin düşmanı değiliz." ifadelerini kullandı.

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