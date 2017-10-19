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İş adamı Osman Kavala, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

İşadamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

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İş adamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a dönen iş adamı Kavala'ya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gözaltı işlemi uygulandı.

Daha sonra Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

 

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