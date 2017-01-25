İş adamına 50 milyon dolarlık kumpas

İzmir’de kendisinden boşanmak isteyen iş adamından daha fazla para almak istediği ileri sürülen O.Y., iddialara göre işini halletmesi için dedektif B.K.’ye başvurdu. Dedektif B.K., daha önce bir kargo şirketinde çalışan F.A.’yı iş adamına göndererek dergi teslimi karşılığı imzasını aldırdı. B.K., Çin’den ve ABD’den getirdiği birebir ıslak imza taklidi yapabilen makinelerle iş adamının imzasını boş bir senede kopyaladı. Daha sonra üzerine 50 milyon dolar yazılan senet, FETÖ sempatizanı olduğu iddia edilen M.F.E.’nin “Gülen” isimli şirketine aitmiş gibi gösterilerek avukatlar T.Ö. ve İ.E. tarafından işleme konuldu.

50 milyon dolarlık senedin işleme konulmasının ardından iş adamının tüm mallarına tedbir uygulanırken, iş adamının kumpası fark etmesi sonucu İzmir Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı ve çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen avukatlar T.Ö., İ.E., dedektif B.K., “Gülen” isimli şirketin sahibi M.F.E., iş adamının eski eşi O.Y.’nin de aralarında bulunduğu 20’ye yakın kişiyi gözaltına aldı.

“Çiçek ve koli teslimi bahanesiyle…”

İzmir’de dedektiflik adı altında çalışan, çıkar amaçlı bir suç örgütü olduğunu söyleyen Avukat Mürsel Ünlü, “Bu işin içinde maalesef bazı meslektaşlarım da var. Emniyet, bu olayın FETÖ bağlantısı olduğunu da tespit etti. Bu şahıslar insanların imzalarını çiçek ve koli teslimi bahanesiyle alıp Çin’den ve ABD’den getirdikleri makineyle kopyalayıp bir senet haline getiriyorlar. İzmir’in sayılı ve varlıklı iş adamlarından biri olan müvekkilim adına 50 milyon dolarlık sahte senet düzenleyip, icra işlemlerine başladılar. Ancak biz olayı erken fark ettik ve İzmir Emniyet Müdürlüğü büyük bir operasyon düzenledi. 20’ye yakın şahıs yakalandı. Bunlardan 5-6 tanesi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi” dedi.

“Daha önce FETÖ üyesi savcılara ve mahkemelere denk gelmişler”

Çete üyelerinin insanların yıllarca biriktirdiği gelirlerini bir imza makinesiyle ellerinden almak istediklerini belirten Avukat Ünlü, “Büyük bir çete çökertildi. Çetenin kurucusu dedektifin ev ve iş yerinde yapılan aramalar sonucu bazı Afrika ülkelerinde bulunan FETÖ hesaplarına aktarıldığı, çetenin diğer elemanlarının da FETÖ ile hareket ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu şahıslarla ilgili geçmişte İzmir’de 11 operasyon yapılmış ancak hiçbirisinde yakalanma ve gözaltı kararı verilmemiş. Kanımızca FETÖ üyesi savcılara ve mahkemelere denk gelmişler. Ancak bu kez ülkedeki durum değiştiği için Sayın Savcımız tutuklama istemiyle bu şahısları mahkemeye sevk etti. Daha önce FETÖ operasyonlarında gözaltına alınıp bırakılan 2 avukatın da bu işlerde çeteyle hareket ettiği ortaya çıktı. Avukatlık yasası gereği dosyaları ayrıldı ve Terörle Mücadele Savcılığına gönderildi” diye konuştu.

Olayın, basit bir dolandırıcılık olmadığını söyleyen Ünlü, “Olayın, FETÖ’nün dedektiflik bürosu ve hukuk yapılanması ile birlikte, kendine yakın olmayan iş adamlarını ekonomik olarak çökertme ve varlıklarını FETÖ’ye aktarma boyutunun olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Karısının bileziklerini himmet olarak vermiş

Öte yandan, şüphelilerin ilk ifadelerinde ise çarpıcı detaylar yer aldı. İddialara göre, Avukat T.Ö.’nün FETÖ ile bağlantılı olduğu, dedektiflik bürosuna onun adına Sızıntı Dergisi ve Zaman Gazetesi geldiği iddia edildi. Avukat T.Ö. ile Dedektif B.K.’nin her yıl Kurban Bayramında FETÖ’ye himmet verdiği, emniyette ve adliyede olan işlerini de bu sayede rahatlıkla hallettikleri iddialar arasına yer aldı. B.K.’nin bir kurban bayramında eşinin bileziklerini himmet olarak örgüte vermesi için avukat T.Ö.’ye verdiği de tutanaklarda yer aldı.