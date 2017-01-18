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450 bin TL’si ve lüks aracı çalınan iş adamı Okay Altın'a silahlı saldırı

Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde evinden daha önce 450 bin TL’si ve 400 bin liralik lüks marka otomobili çalınan sigorta ve inşaat şirketi sahibi iş adamı Okay Altın (41) bugün de silahlı saldırıya uğradı.

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Samsun’da daha önce evinden 450 bin TL’si ve 400 bin liralik lüks marka otomobili çalınan iş adamı, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

2 EL ATEŞ AÇTI

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bu akşam saat 18.53’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da sigorta ve inşaat şirketi sahibi iş adamı Okay Altın (41) avukat olan eşinin bürosundan çıkıp bir lokantanın önünde park halindeki otomobiline bindiği sırada aracın yanına yaklaşıp kapıyı açarak içeriye doğru tabancayla 2 el ateş açan silahlı saldırgan tarafından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Okay Altın’ın sol dizinin üstüne isabet etti. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, yaralı iş adamı Okay Altın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BENİ TANIDIN MI?

Okay Altın, otomobili binip aracın kapısını kapattığı bir sırada yanına yaklaşıp aracın kapısını açarak "Beni tanıdın mı?" diyen bir kişinin silahla ateş açıp kaçtığını söyledi. Okay Altın’ın sol dizinin süt kısmından giren kurşunun bacağının kemiğine saplanarak kaldığı tespit edildi.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri silahlı saldırganı ve bağlantısı olduğu ileri sürelen şahısları yakalamak için seferber oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise saldırı anını anbean görüntüledi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma çok kapsamlı olarak devam ederken silahlı saldırıda yaralanan iş adamı Okay Altın’ın geçen yıl evine giren hırsızlar tarafından çelik ev tipi kasada bulunan 450 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyası ile park halindeki 400 bin lira değerindeki Porsche marka otomobilinin çalındığı, polisin bu olayla ilgili 1’i kadın 7 kişiyi gözaltına aldığı ve tutuklanan sanıkların daha sonra yargılama sonunda serbest kaldıkları öğrenildi.

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