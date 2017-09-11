İşçilerin çadırının üzerine otomobil devrildi
Kahvaltı yapan tarım işçilerinin çadırının üzerine otomobil devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Osmaniye'de tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine otomobil devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, Osmaniye-Cevdetiye karayolu kenarındaki bamya tarlasında tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine devrildi.
Kaza sırasında çadırda kahvaltı yaptıkları öğrenilen işçiler Fuat (39), Serhat (7), Hasan (12), Necla Çiftçi (35), Elif (12), İbrahim (10) ve Necla Ükünç (40) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.