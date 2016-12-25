İsmet İnönü Anıtkabir'de anıldı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 43. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında törenle anıldı.
- ANKARA (AA)
Törene, İnönü ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Heyet daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün kabrine de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başbakanlığı, CHP ve İnönü ailesi adına çelenk konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından katılımcılar İnönü ailesine taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu törenden ayrılırken, Anıtkabir'de bulunan gençlerle fotoğraf çektirdi.
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