Isparta'da 12 polise FETÖ gözaltısı

Alınan bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlarında, FETÖ üyelerinin kullandığı kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock" bulunduğu belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 15 polis ile 1 avukat hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bunun üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 polis ile 1 avukatı gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlılardan işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 4'ü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.