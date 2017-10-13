Isparta'da izinsiz kazı operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozanönü köyü Arapdağı Tepesi mevkisinde bazı kişilerin, birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç, E.S. ve H.S'yi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Ekipler, bölgede 2 metre genişlik ve derinlikte çukur kazıldığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu belirnen E.K. ve A.T. de gözaltına alındı.

Operasyonda jeneratör, delici alet, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 av tüfeği fişeği, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 15 tabanca fişeği, 2 kürek, 2 metre elektrik kablosu, bir küçük mutfak tüpü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.