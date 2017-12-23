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Isparta'da kar yağışı başladı

Isparta'da öğleden sonra etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

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Isparta kent merkezinde ıslak zemine yağan kar, hafif şekilde tutmaya başlarken Eğirdir ilçesinde de saat 19.30'dan itibaren yağmurun yerini kara bıraktığı öğrenildi. Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçelerinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Şarkikaraağaç'ta yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, Gelendost'ta ise 5 santimetreyi buldu. Kar kalınlığının, ilçenin yüksek kesimlerinde daha da fazla olduğu kaydedildi. 

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde insanlar araçların üzerine tarih atarak not tutarken, çocuklar da beyaz güzelliğin keyfini çıkardılar. Diğer yandan Isparta'da meydana gelen yağış sebebiyle renkli görüntüler oluştu. 

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Isparta'da Pazar günü kar yağışının devam etmesinin beklendiği ve Pazartesi gününden itibaren bölgede yağış beklenmediği bildirildi.

 

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