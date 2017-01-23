Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz.

Yasadışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir."