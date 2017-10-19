İstanbul 19 Ekim hava durumu! İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul’da bugün sıcaklıkların en düşük 13°C en yüksek 25°C olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce, gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞIRNAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeybatıdan 2 ila 5 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.