İstanbul 19 Ekim hava durumu! İstanbul'da yağmur var mı?
İstanbul hava durumu nasıl olacak 19 Ekim yağmur var mı merak ediliyor. İstanbul hava durumu bugün az bulutlu ve hafif rüzgarlı. Genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde İstanbul’da yoğun sis etkili oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İstanbul ve ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye genelinde hava az bulutlu ve açık. İstanbul’da hava sıcaklığı bugün kaç derece? Diğer illerimizde ve bölgelerimizde hava durumu nasıl? Detaylar haberimizde.
İstanbul’da bugün sıcaklıkların en düşük 13°C en yüksek 25°C olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce, gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞIRNAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeybatıdan 2 ila 5 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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