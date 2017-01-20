İstanbul 'dur-kalk'ta lider oldu

Dünyanın 52 şehri arasında yapılan 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi' araştırmasına göre 2016 yılında İstanbul, 'dur-kalk' trafiğinde yıllık 32 bin 880 ortalamasıyla birinci oldu.

İstanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 ortalamasıyla da Mexico City takip etti. Araştırmaya göre, 52 şehrin yıllık ortalama dur-kalk sayısı ise yüzde 13 arttı.

Dünya genelinde 52 şehrin incelendiği araştırmaya göre İstanbul, trafikte yıllık ortalama 32 bin 880 dur-kalk sayısıyla ilk sıraya yerleşti.

EN YAVAŞ ŞEHİR İSTANBUL

Yine araştırmaya göre, sürekli artan trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı tüm dünyada yüzde 13 arttı. 2016 araştırmasında ilk kez şehir başına ortalama hız da tespit edildi. Araştırmada ortalama en düşük hız 25 kilometre seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 kilometre ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.