İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı iddiasıyla aranan teröristin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik terör saldırılarının ardından olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması, teknik takip ve delillerin incelenmesinin ardından polis, terör saldırılarına karıştığı iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif T'nin yakalanması için İstanbul'da 15 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde bulunamayan zanlının il dışına çıktığı tespit edildi. Şerif T, Tekirdağ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Bu arada, Esenyurt'ta dün polis ekibine silahla ateş açan ve karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçan şüphelinin de Şerif T. olduğu belirtildi.

Lav silahlı saldırıları gerçekleştiren teröristen yakalandığı an