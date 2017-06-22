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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan hastaneden taburcu edildi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nden eşi Müberra, çocukları Muhammet Mustafa ve Mehmet Kürşat Çalışkan'la çıkan Emniyet Müdürü Çalışkan, "3-4 yıldır tatil yapmıyordum. Bir 10-15 gün dinlenmem gerekti, biraz dinleneceğim. Şu an çok iyiyim, bomba gibiyim." dedi.

Temmuzda göreve başlayacağını ifade eden Çalışkan, kendisine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunanlara teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.

Çalışkan'ın doktoru Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de "Müdürümüzün sağlık durumu şu an çok iyi. Kendisine bir hafta önce koroner baypas operasyonu yaptık. Bayram ertesi istediği zaman görevine başlayabilecek sağlık durumuna sahip. Hepimize gelmiş geçmiş olsun." diye konuştu.

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